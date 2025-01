"Pas un coup de fil": une bijouterie refuse de rendre la montre du père de Véronique, elle craint une arnaque

La mère de Véronique a souhaité faire réparer la montre de son mari - une chronophage Suisse - par une bijouterie. Plus de six mois plus tard, elle ne l'a toujours pas en retour. En cause ? La boutique n'aurait toujours pas produit les pièces nécessaires à sa reconstruction. Face à ce délai qui s'allonge de mois en mois, elle souhaite récupérer son bien... mais la bijouterie refuse. Elle s'indigne via le bouton orange Alertez-Nous.

"J’ai le sentiment qu’on s’est joué d’elle", raconte Véronique via le bouton orange Alertez-Nous. Sa mère, Graziella, 80 ans, a déposé en juin dernier un objet de valeur pour une réparation : une montre chronophage Suisse, dorée de part et d'autre, ayant appartenu à son mari. "Elle voulait la réparer pour l’offrir à mon frère, pour ses soixante ans", ajoute-t-elle.

Été, automne… Les mois passent sans aucune nouvelle de la part de la bijouterie. En septembre, Véronique, tourmentée, interpelle sa mère : "C’est bizarre que tu n’aies pas reçu la montre", lui dit-elle. "Ça commence à m’inquiéter. On a aucune nouvelle, pas de coup de fil". Plus le temps passe, plus l'inquiétude grandit. Face au manque d'explications claires de la part de la boutique, Véronique prend la problématique à bras-le-corps et tente d'entrer en contact avec les vendeurs.

La réponse obtenue, à force de persévérance et de mails, ne répond pas suffisamment à ses craintes : "Voilà ce que la vendeuse m'a répondu : "Nous ne sommes pas des voleurs. Je ne peux rien faire pour vous, la montre est démontée et il faut attendre de la réparer. Quand on a des nouvelles, on vous recontactera".

"Ça me dérange"

"C'est vrai que les pièces (de la montre, ndlr) ne sont plus d’actualité et qu'il faut les fabriquer, mais ce qui ne m’a pas plu, c’est que sur le reçu, il est noté que "si la réparation n’a pas été retirée dans un délai d’un an, celle-ci devient automatiquement la propriété de la bijouterie"", s'alarme Véronique. "Cette phrase m’inquiète, ça me dérange".