La "Reine des neiges", une personne bien connue des services de police à Etterbeek: Amela n’en peut plus de ce voisin qui "crie toute la nuit"

Amela nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous pour partager le calvaire que vivent ses parents, résidents de longue date dans un immeuble de logements sociaux à Etterbeek. Depuis des années, ils subissent des nuisances sonores insupportables provenant d'un voisin turbulent. "Ma mère ne dort pas. Elle est à bout", confie Amela.

"La Reine des neiges", ce voisin qui boit

Le locataire en question, qui se fait appeler "la Reine des neiges", est bien connu des services de police pour son comportement perturbateur. Il accueille régulièrement des individus dans son appartement, souvent des sans-abri, et se soûlent jusqu'à tard dans la nuit. "Lui est alcoolique et il est rejoint par d’autres alcooliques dans son logement. Ils font la fête, se disputent et crient pendant toute la nuit", raconte Amela. La situation s'est aggravée au point où des menaces de mort ont été proférées. Un individu a fait un signe d'égorgement à la mère d'Amela, et l’une de ses proches a été violemment poussée à l'entrée de l'immeuble. Les invités de "la Reine des neiges" se montrent "très, très, très agressifs", souligne-t-elle.