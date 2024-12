"Mauvaise surprise" pour Marc: DKV retire des hôpitaux de ses contrats pour cause de suppléments excessifs

Après avoir contracté une assurance hospitalisation chez DKV pour son fils, il y a quelques années, Marc manifeste aujourd'hui son inquiétude, car il a découvert que la compagnie d'assurance a retiré plusieurs hôpitaux de ses contrats pour cause de suppléments excessifs. Quel sera l'impact pour son fils et pour d'autres clients? Explications.

Chaque mois de décembre, la compagnie d'assurance DKV envoie à ses assurés une liste des hôpitaux agréés (ou hôpitaux partenaires) dans toute la Belgique. Et cette année, un changement "important" a été observé par Marc, un habitant de Mons, qui a contacté notre rédaction via le bouton orange Alertez-nous.

"Cela veut dire que de Mouscron, jusqu’à La Louvière, en passant par Mons... Aucun hôpital n’est agréé par DKV dans cette région. Ce qui implique automatiquement, que si vous allez à l’hôpital à Mons, vous devez payer l’acompte vous-même. Vous ne pouvez plus vous permettre d’aller dans une chambre particulière. Seulement 80% des frais sont pris en compte par la compagnie d’assurance. C’est une catastrophe. J’ai téléphoné chez DKV pour savoir s’il n’y avait pas une erreur. Ils m’ont répondu qu’il n’y avait pas d’erreur sans expliquer les raisons."

Ce changement signifie donc que désormais, pour les patients résidant dans ces régions (ayant contracté l'assurance DKV Hospi Select), un séjour à l'hôpital ne sera plus couvert de la même manière. "Si mon fils doit être emmené à l'hôpital en urgence, l'ambulance va s’arrêter à l’hôpital le plus près, à Mons ou Hornu, où les hôpitaux ne sont plus agréés... C’est surprenant et honteux. Pour une opération, on peut prévoir la date, et à ce moment-là, il irait à Charleroi, où il y a 2 ou 3 hôpitaux agréés."

Quel sera l'impact pour les patients?

Face à cette situation, Marc a contacté DKV pour obtenir des éclaircissements. Lancé en 2018, le contrat "Hospi Select" de DKV prévoyait le remboursement illimité des frais d’hospitalisation dans les hôpitaux partenaires. Au départ, tous les établissements belges faisaient partie du réseau. Face à la dérive des suppléments d’honoraires, la liste a donc été mise à jour ces dernières années.

"La notion d’hôpital partenaire est uniquement pertinente pour les clients ayant souscrit à une police DKV Hospi Select et n’entraîne aucune conséquence pour les autres clients. Il s’agit donc probablement d’un client ayant souscrit à un produit DKV Hospi Select (ce produit n’est plus commercialisé)", précise DKV.



"On positionne DKV Hospi Select comme un produit à 80% de remboursement, sauf dans les hôpitaux partenaires où nous remboursons 100%. Remboursement à 80% des suppléments d’honoraires et de chambre en cas d’hospitalisation en chambre individuelle. Remboursement illimité des frais d’hospitalisation dans un hôpital partenaire. Les clients DKV Hospi Select ont accès aux meilleurs soins où qu’ils aillent, en chambre double ou individuelle. La seule différence porte sur le % de remboursement en chambre individuelle en fonction de l’hôpital."

Il est à noter que les hôpitaux belges ne peuvent pas facturer de suppléments d’honoraires pour une hospitalisation en chambre double.

La maîtrise de l'évolution des suppléments d’honoraires est une responsabilité partagée

Face à la hausse des suppléments d’honoraires, DKV avait notamment décidé en 2020 d’exclure une trentaine d'hôpitaux de son réseau de contrats individuels "Hospi Select".

DKV dit réévaluer annuellement la situation pour s'assurer que les hôpitaux respectent toujours les critères pour rester partenaires, notamment en matière de suppléments d’honoraires par rapport aux tarifs officiels et de l’indexation des suppléments de chambres individuelles.

"La maîtrise de l'évolution des suppléments d’honoraires et de chambre est une responsabilité partagée. Nous menons chaque année des discussions avec tous les hôpitaux du pays, notamment sur l’évolution des suppléments d’honoraires par rapport aux tarifs de l’Inami ainsi que l’évolution des suppléments en chambre individuelle par rapport à l’indice des prix à la consommation. Nous restons pleinement engagés dans le dialogue avec toutes les parties concernées afin de trouver des solutions durables pour financer des soins de santé de qualité et accessibles à tous en Belgique."

Les hôpitaux dont le code postal commence par 7 ne répondent actuellement plus aux critères.

Voici la liste des hôpitaux partenaires DKV qui sera d’application à partir du 1er janvier 2025 (cliquez sur le lien). "Il est important de noter que cette liste se rapporte uniquement à un produit d’assurance spécifique: DKV Hospi Select, qui concerne moins de 1 % de nos assurés, et n’est plus commercialisé", souligne DKV (l'assureur totalise près de 2 millions d’assurés).

Les assureurs cherchent à maintenir un dialogue avec les hôpitaux afin de maîtriser l'augmentation des suppléments d’honoraires et de chambres, ce qui pèse sur les patients et les compagnies d’assurances.