Michel se fait voler son vélo, la police le retrouve en un quart d’heure: "Je considère ça comme un coup de chance"

Se rendant compte de la disparition de son bien, Michel s'empare de son téléphone et compose le 101. Alors que tout espoir semble perdu, la police retrouve le vélo et le lui remet. "J’en faisais déjà mon deuil. (…). Je ne pensais vraiment pas qu’il y allait avoir une suite favorable", confie-t-il, soulagé. "Je considère ça comme un coup de chance. (…) Ça a très bien fonctionné, c’est presque incroyable. C'est formidable".

Michel utilise son vélo quotidiennement et y tient comme à la prunelle de ses yeux. Dernièrement, alors qu'il allait boire un café, sa bicyclette a été dérobée. "Je l’ai garée et bloquée en pensant être en totale sécurité", raconte-t-il. Ce n’était malheureusement pas le cas…

Dans la mésaventure de Michel, la rapidité est la clef du succès. "La victime a été très réactive et a directement contacté nos services par téléphone. Ça a permis de vérifier nos caméras sur le lieu du vol", explique ainsi Kim Alexandre, inspectrice principale de la zone de police de Liège. Le voleur ainsi que le vélo ont été intercepté en un temps record grâce à la vidéo-surveillance et à la vigilance des patrouilles.

Actuellement, les vols de vélos sont en légère baisse : à Liège, par exemple, 566 cas ont été recensés en 2022 contre 354 pour 2023. Le plus compliqué, souligne la police de Liège, n’est pas de localiser les biens dérobés, mais de les restituer aux propriétaires.

La police a retrouvé le vélo de Michel un quart d'heure après le signalement de vol ©RTLinfo

Originalité

La plupart des vélos récupérés par la police ne peuvent pas être remis "parce qu’ils n’ont pas de signes distinctifs", affirme Kim Alexandre. "Il y a un maillon manquant entre les faits et les vélos qui sont retrouvés. Un vélo qui est peu reconnaissable et qui n’a pas de signe distinctif ne pourra jamais vous être restitué, on ne pourra jamais prouver que c’est le vôtre".

C’est pourquoi la police conseille de les rendre uniques. Pour ce faire, plusieurs solutions s’offrent à vous : le graver avec votre numéro de registre national (ainsi, un lien clair et direct est établi entre vous et le vélo) ou l’utilisation d’application de tracing telle que Mybike. "Ces techniques de prévention sont des mesures de dissuasion pour les voleurs, tout comme ne pas le stationner n’importe comment et n’importe où, l’attacher correctement et, pourquoi pas, à proximité d’une caméra", précise la porte-parole de la police de Liège.