"Neckermann, c'est terminé pour nous": le voyage de Fabian à des milliers d'euros toujours pas remboursé, suite à la faillite du tour opérateur FTI

Un an après sa réservation, Ludovic est encore loin d’avoir terminé sa bataille juridique. Sur sa table s'entassent des e-mails et des lettres envoyées pour tenter de récupérer les 3.000 € investis dans un voyage en Egypte, auquel il n'a finalement pas pu participer. "J’ai fait énormément de démarches et dépensé beaucoup d’argent", confie-t-il. Environ 200 euros ont été dépensés en lettres recommandées restées sans réponse.

Selon la réglementation européenne, les agences de voyage doivent être assurées en cas de faillite. FTI opère en Allemagne, en Suisse et en France. Les assureurs allemands et suisses ont accepté de rembourser les clients, mais l’assureur français refuse d'indemniser les voyageurs belges qui sont passés par l’intermédiaire de Neckermann. "Qui doit intervenir ? L’assureur de FTI France, ou celui de l’intermédiaire comme le pense FTI France ? Pour nous, c'est la première option. Mais ici, tout le monde se renvoie la balle", explique Julie Frère, porte-parole de Testachats.

Neckermann refuse de s'impliquer

Environ 500 voyageurs belges sont touchés par la faillite de FTI France. Neckermann, de son côté, refuse de s'impliquer dans le conflit. Dans un communiqué, l'agence de voyage présente sa version des faits : "Les paiements effectués par nos clients sont directement transférés à nos partenaires organisateurs. L’assureur français refuse obstinément d’indemniser les voyageurs, ce qui est contraire à la législation. Des procédures sont en cours, mais Neckermann n'y participe pas, car nous avons pleinement respecté nos obligations légales."

Neckermann, c’est fini pour nous

"On ne voit pas le bout du tunnel", déclare Marie-Paule, qui possède un classeur épais rempli de courriels, lettres et plaintes envoyés par elle et Fabian, son beau-fils. Eux aussi cherchent à récupérer l’argent investi dans leurs vacances en Egypte. Ils se sentent abandonnés par les agences de voyage. "C’est avec Neckermann que nous avons réservé, et on se sent vraiment laissés de côté", déplore Marie-Paule. Pour Fabian, l’affaire est claire : "Neckermann, c’est fini pour nous. Nous n’avons pas été du tout satisfaits du suivi ni de leurs réponses. À l'avenir, on fera attention à qui on donne notre argent. On s'est fait avoir une fois, mais pas deux."