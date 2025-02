"On a eu trois cas en deux semaines": des vols de... portières de voiture inquiètent plusieurs communes du Hainaut

Mauvaise surprise au réveil pour Jessie, une habitante des Bons Villers (Hainaut): les quatre portières de sa voiture ont été volées pendant la nuit. Un second véhicule de la même marque a connu le même sort. Un nouveau phénomène?

Les quatre portes de la Mercedes étant dans la nature, le véhicule sera probablement déclassé. "Ça apporte encore un supplément de frustration parce que ce véhicule nous servait bien. On n'avait pas du tout l'intention de le changer", ajoute la principale intéressée.

Les portes de la voiture de Jessie ont été arrachées la nuit de jeudi à vendredi. Elle raconte sa réaction au moment de la découverte: "C'est assez surprenant quand on se rend compte. Ils ont également pris le Coyote et quelques effets personnels qui se trouvaient dans la voiture."

Les coûts pour ce type de réparation sont élevés. On parle de 4.500 euros par porte.

Dans la commune, d'autres riverains ont aussi été victimes de ce genre de vol. "Nous avons eu trois cas en deux semaines, dont un cas où on a retiré le capot. Ça crée un sentiment d'insécurité aux Bons Villes", réagit Mathieu Perin, le bourgmestre.

Face à ces vols répétés qui concerneraient dans deux cas le même modèle de voiture, la commune prend des mesures: "On a eu directement un contact avec la chef de zone pour augmenter la présence policière sur le terrain. On a quadruplé le nombre de personnes qui font des rondes en journée et en nuit pour endiguer le phénomène."

Ce potentiel nouveau phénomène aurait déjà été observé dans d'autres communes selon la police. À Charleroi, Mons et en Flandre. Une enquête est en cours.