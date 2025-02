Un chauffeur de bus a-t-il eu un rapport sexuel en pleine journée à Seraing? "Une honte, c'est juste à côté de l'école de mes fils"

Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montrerait un acte sexuel dans un bus en stationnement à Seraing, sous les yeux de passants et des enfants. Le TEC et la police ont lancé une enquête pour faire la lumière sur ces faits.

Ce mardi matin, plusieurs alertes ont été envoyées via le bouton Alertez-nous, signalant des images troublantes : un chauffeur de bus aurait eu des rapports sexuels à bord de son véhicule, en pleine rue et devant des mineurs. Les faits se seraient produits à proximité de l'arrêt "Beauséjour" à Seraing, entre 7h45 et 8h, alors que le bus était en stationnement.

Une vidéo de la scène a circulé sur Facebook, relayée notamment par un certain Kevin. "Je l’ai vue sur Facebook et j’ai simplement partagé, ce n’est pas moi qui l’ai filmée", nous explique-t-il.