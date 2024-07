"Anniversaire parfait" pour la 30e édition des Francofolies de Spa

Les Francofolies de Spa clôturent ce dimanche soir leur 30e édition sur un bilan plus que positif. Entre 130.000 et 150.000 festivaliers ont en effet rejoint la cité thermale ces quatre derniers jours, pour assister aux 120 concerts gratuits et payants qui étaient proposés du 18 au 21 juillet dans le parc de 7 heures et le piétonnier de la ville.