Burkina: plus de 350 arrestations en un mois pour "espionnage de nature terroriste"

Plus de 350 personnes ont été interpellées entre le 4 septembre et le 4 octobre au Burkina Faso, pour des "faits d'observation hostiles" ou "d'espionnage de nature terroriste", a annoncé jeudi le ministère de la Sécurité de ce pays frappé par des attaques jihadistes récurrentes.

Sur cette période, les autorités "ont interpellé 358 personnes pour des faits d'observations hostiles et/ou d'espionnage de nature terroriste sur l'étendue du territoire national, dont 63 dans la ville de Ouagadougou", la capitale du Burkina Faso, a écrit dans un communiqué le ministre de la Sécurité, Mahamoudou Sana.

Le 24 septembre, au lendemain de l'annonce par la junte au pouvoir d'une "vaste opération de propagande et de déstabilisation", contre le régime militaire la justice avait lancé un "appel à dénonciation de cas suspects et à collaboration avec les Forces de Défense et de Sécurité (FDS)".