Elia commande près de 1.000 kilomètres de câbles afin de renforcer son réseau

Le gestionnaire de réseau de transport d'électricité à haute tension belge, Elia Transmission Belgium, a commandé près de 1.000 kilomètres de nouveaux câbles afin de renforcer son réseau, a-t-il annoncé vendredi. Les contrats pour ces commandes ont été attribués à NKT GmbH & Co. KG, Nexans Benelux SA et Prysmian Group, pour un coût total de 135 millions d'euros. Ces nouveaux câbles, livrés durant la période 2025-2027, devront permettre à Elia de développer son infrastructure pour "répondre aux défis de la transition énergétique".

Elia prévoit que les besoins en électricité de l'industrie belge augmenteront de 50% d'ici 2030. En outre, de nombreuses nouvelles capacités de production devront être ajoutées au réseau dans les années à venir. Il s'agit notamment de capacités de production supplémentaires pour les énergies renouvelables, mais aussi de batteries industrielles ou de nouvelles unités prévues dans le cadre du mécanisme belge de rémunération de la capacité (CRM).

Les nouveaux câbles sont également nécessaires pour maintenir la fiabilité et la performance de l'infrastructure énergétique. Les nouveaux câbles seront utilisés pour plus de 120 projets qui font partie du plan de développement fédéral 2024-2034 d'Elia. Ce plan vise à réaliser la transition énergétique et à maintenir l'approvisionnement en énergie à un niveau élevé et abordable.