Huit personnes poignardées lors du carnaval de Notting Hill à Londres

Plusieurs attaques au couteau ont eu lieu au Royaume-Uni ces dernières semaines, sans que la police ne fasse état de motifs terroristes, comme le meurtre de trois fillettes au couteau à Southport (nord-ouest), il y a près d'un mois, qui a provoqué des émeutes anti-migrants et islamophobes.

Le carnaval de Notting Hill, qui célèbre depuis plus de 50 ans les communautés caribéennes du Royaume-Uni avec de la musique, des chars et des costumes flamboyants, est considéré comme le plus important d'Europe et le deuxième au monde derrière celui de Rio au Brésil.