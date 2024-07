Il y a 50 ans, le premier secrétariat à la Condition féminine et des mesures toujours en suspens

Pour la ministre, ces cent mesures sont une "tentative d'éliminer toutes les discriminations" pour conduire les femmes au même "niveau de formation, de rétribution, d'intégration à la vie sociale et économique et de responsabilité" que les hommes.

Françoise Giroud, qui s'était battue avec sa plume pour les droits des femmes (avortement, contraception, divorce...), présente moins de deux ans plus tard, en mai 1976, en conseil des ministres "Cent mesures pour les femmes", un ensemble de propositions extrêmement concrètes et documentées, balayant tous les aspects de leur vie, de la naissance à la vieillesse.

En 1976, 53% des femmes travaillent. Elles représentent les deux tiers des salariés gagnant moins de 2.000 francs par mois, et occupent rarement des postes à responsabilité: dans la Fonction publique, sur 138 directeurs, 137 sont des hommes.

- "En retrait" -

Du contenu de l'enseignement au développement des crèches et cantines scolaires (pour mieux aider les femmes à concilier travail et emploi), en passant par plus d'information pour inciter les jeunes filles à s'orienter vers des formations plus techniques ou valorisées, ou la création d'un programme de formation (sanctionné par un diplôme) via la télévision destiné notamment aux mères de famille... Tout est analysé.

Pour Françoise Giroud, plus question que les hommes seuls signent la déclaration de revenus ou gèrent les biens communs des époux. Elle réclame aussi que les listes aux élections municipales ne comportent pas plus de... 85% d'hommes et veut inciter à davantage de promotions féminines dans l'administration.