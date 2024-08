Inde: une manifestation contre le viol et l'assassinat d'une médecin vire au combat de rue

La découverte, le 9 août, du corps de la médecin de 31 ans, violée et assassinée dans un hôpital public de Calcutta, a attisé la colère dans tout le pays face au fléau chronique de la violence envers les femmes.

Une manifestation de plusieurs milliers de personnes contre l'assassinat et le viol d'une médecin début août en Inde a dégénéré mercredi en bagarre générale entre factions politiques rivales, à Calcutta, dans l'est du pays.

Cependant, à Calcutta, la capitale de l'Etat du Bengale occidental, les manifestations à répétition ont tourné à l'affrontement entre les militants du parti All India Trinamool Congress (AITMC), au pouvoir dans l'Etat, et le Bharatiya Janata Party (BJP) du Premier ministre indien Narendra Modi.

Des manifestations ont eu lieu partout en Inde et des soignants se sont mis en grève, même si beaucoup ont depuis repris le travail.

La police a fait état de heurts entre partisans des deux camps, BJP et AITMC, dans plusieurs quartiers de Calcutta et de sa banlieue.

Cela a incité les partisans du BJP à lancer mercredi à Calcutta une journée ville morte, érigeant des barricades pour bloquer les rues et les voies de chemin de fer.

Mardi, des affrontements avaient déjà éclaté à Calcutta entre des manifestants et la police, qui avait fait usage de gaz lacrymogène ainsi que de canons à eau et interpellé au moins 245 personnes.

- Calme précaire -

Arjun Singh, un ancien parlementaire du BJP, a affirmé que les fidèles de son parti avaient été attaqués par des partisans de l'AITMC. Selon lui, deux personnes ont été blessées.

Les militants de l'AITMC "ont bloqué les routes pour empêcher les partisans du BJP de défiler", a déclaré M. Singh à l'AFP.

"Les services ferroviaires ont été perturbés car les manifestants se sont installés sur les voies ferrées", a de son côté pointé, auprès de l'AFP, Kousik Mitra, un haut responsable des chemins de fer.

Dibyangshu SARKAR

La police s'est ensuite interposée entre les factions rivales, faisant régner un calme précaire avant un rassemblement de médecins à la mémoire de leur collègue assassinée, prévu plus tard dans la journée.

Mme Banerjee a dit souhaiter que soient adoptées des lois "anti-viol" pour juger et exécuter les personnes coupables d'agression sexuelle "dans les sept jours suivant le crime", sans donner plus de détails.

En moyenne, près de 90 viols par jour ont été signalés en 2022 dans ce pays de 1,4 milliard d'habitants.

Un homme a été placé en détention pour le meurtre de la médecin, mais le gouvernement du Bengale occidental a été critiqué par l'opinion publique pour la manière dont l'enquête a été menée.

La Cour suprême de l'Inde a ordonné la création d'un groupe de travail national chargé d'examiner les moyens de renforcer la sécurité du personnel de santé, en soulignant que ce meurtre "horrible" avait "choqué la conscience de la nation".

L'affaire en a fait resurgir une autre dans les mémoires : celle du viol collectif et du meurtre d'une jeune femme dans un bus de Delhi en 2012. Ce crime avait lui aussi soulevé une vague d'indignation en Inde et est considéré comme un des facteurs de l'arrivée au pouvoir du BJP de M. Modi deux ans plus tard.