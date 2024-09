La 13e édition du Festival international du rire s'installe à Liège du 11 au 21 octobre

Une trentaine de spectacles et deux galas télévisés, l'un d'ouverture et l'autre de fermeture, sont à l'affiche de la 13e édition du Festival international du rire de Liège, qui se déroulera en Cité ardente du 11 au 21 octobre prochains, a indiqué mardi l'humoriste Vincent Taloche, qui organise le festival avec son frère Bruno.

Le festival comprend aussi des initiatives devenues des traditions et consistant à mettre en valeur des talents. Le concours Scène Déc'Ouverte permet de faire découvrir de nouvelles pépites en Belgique tandis que le Tremplin du Rire, en association avec Patrick Alen (Les Gauff'), s'adresse aux jeunes talents de moins de 18 ans passionnés par l'humour qui désirent se perfectionner et être coachés par des professionnels.

De nombreux artistes se succéderont durant dix jours, dans treize salles et lieux culturels de la Cité ardente. A nouveau, le duo Taloche entend faire rire le public en programmant des artistes tant confirmés que régionaux ou à découvrir. Parmi les artistes à l'affiche, on peut citer Jarry, Ahmed Sylla, Nawell Madani, Antoine Donneaux, Guillermo Guiz, Marianne James, PE, Jeanfi…

Dans le Salon du rire de Freddy Tougaux et Humour Made in Belgium présenté par Manon Lepomme, des talents belges seront mis en lumière. Enfin, le festival du rire s'adresse aussi aux plus jeunes avec deux spectacles, Biscotte & Brioche 2 et Jean de la lune.