La Corée du Sud assure être "entièrement prête" face aux tensions qui s'intensifient avec le Nord

L'armée sud-coréenne a déclaré lundi être "entièrement prête" à réagir aux avertissements de la Corée du Nord, après une escalade des tensions entre les deux pays concernant des vols de drones à destination de Pyongyang, qui a ordonné à ses troupes à la frontière de se préparer à ouvrir le feu.

Le Nord accuse Séoul d'avoir fait voler des drones au dessus de sa capitale et de larguer des tracts de propagande remplis de "rumeurs incendiaires et d'ordures". Pyongyang a prévenu dimanche qu'un drone de plus serait considéré comme "une déclaration de guerre".