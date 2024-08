La gare de Gand-Saint-Pierre à nouveau accessible après la découverte d'un colis suspect

Le paquet a été découvert vers 13h00 près des arrêts de bus situés juste à côté de la gare. La police a établi un périmètre de sécurité et a fait appel aux services de déminage du SEDEE (Service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs). Le hall des arrivées et les environs directs de la gare ont été fermés au public. La circulation des trains et des bus a également été interrompue.

Après une analyse du SEDEE, arrivé sur les lieux avec un robot, il s'est avéré que le paquet ne contenait qu'une affiche publicitaire, des poteaux et un grillage pour clôture. La police cherche maintenant à savoir s'il s'agissait d'un canular, d'un dépôt clandestin ou d'un oubli de la part d'un voyageur. "Grâce aux images des caméras de surveillance et aux témoins, nous allons enquêter sur cette affaire", a déclaré un porte-parole de la police locale.