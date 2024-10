La ponctualité des trains repasse sous la barre des 90% en septembre

Les chiffres de ponctualité sont souvent meilleurs durant les vacances d'été et cette tendance a été respectée cette année avec un mois d'août affichant un taux de 92,3%. Une telle fiabilité n'avait plus été observée depuis début 2022. Septembre marque le retour sous la barre des 90%.

L'amélioration annuelle de la ponctualité "s'explique par un recul enregistré dans les différentes causes de non-ponctualité, et plus particulièrement dans les causes SNCB", affirme la compagnie ferroviaire. Sa part de causalité dans les retards a en effet baissé mais reste la plus importante, avec 37% des retards qui lui sont attribués.