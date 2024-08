Le Boeing 777 est l'avion-cargo le plus moderne et silencieux, selon DHL

Les Boeing 777 sont les avions-cargos les plus modernes et les plus silencieux disponibles sur le marché mondial aujourd'hui. D'autres avions causent davantage de désagréments aux riverains, a soutenu vendredi la société de courrier express DHL.

Celui-ci a fait part de son intention d'invoquer un conflit d'intérêt, contre l'initiative du ministre fédéral. Le ministre flamand juge que la mesure du ministre fédéral aurait pour effet de ne plus autoriser DHL à effectuer des vols de nuit sur le Boeing 777 et de le contraindre à utiliser des avions plus petits tels que l'Airbus A300, non exempts de risque de pollution sonore élevée lorsqu'ils sont en pleine charge.

De son côté, DHL a soutenu vendredi après-midi que les Boeing 777 sont "les avions-cargos les plus modernes et les plus silencieux" disponibles actuellement. "M. Gilkinet caresse depuis longtemps l'idée de retirer l'autorisation dont nous disposons depuis plus de dix ans. Si cela devait effectivement se produire, DHL ne pourrait plus opérer de vols avec des Boeing B777F au départ de l'aéroport de Bruxelles-National pendant la nuit opérationnelle. Dans ce cas, nous serions contraints d'utiliser d'autres avions, moins modernes, ce qui causerait effectivement plus de désagréments aux riverains", a soutenu le porte-parole de la société de courrier express, Lorenzo Van de Pol.