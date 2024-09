Le centre d'entraînement de commandos de Marche-les-Dames s'ouvrira au public samedi

Stands dynamiques, démonstrations tactiques et techniques et autres animations permettront aux visiteuses et aux curieux de découvrir les facettes du métier de para-commando, mais aussi de tester leur audace sur différents parcours. Le but de l'événement est de susciter d'éventuelles vocations chez les jeunes.

Situé dans la ville de Namur, le centre d'entraînement de commandos de Marche-les-Dames est devenu au fil des années un centre de compétence de réputation internationale pour le franchissement d'obstacles en milieu montagneux et amphibie.