Les bénévoles des paroisses ont presté 3,5 millions d'heures en 2023

Plus de 3,5 millions d'heures de bénévolat (3.574.925 exactement) ont été prestées dans les paroisses de l'Église catholique l'année dernière, ressort-il mercredi d'une étude de la Conférence des Évêques de Belgique. L'ensemble de ces heures de bénévolat représente 2.103 équivalents temps plein.

Sur base mensuelle, ils effectuent 297.910 heures de bénévolat, avec une moyenne de 3,9 heures par bénévole et par mois.

Les 3,5 millions d'heures de bénévolat se répartissent dans trois domaines principaux : la liturgie (40,3%, soit 847 équivalents temps plein), l'organisation, la gestion et l'administration (25,3%, 531 équivalents temps plein) et la diaconie/solidarité (15,2%, 322 équivalents temps plein). La catéchèse, l'entretien, l'accompagnement et le soutien totalisent 19,2% du bénévolat.

La Conférence des Évêques souligne toutefois que certaines paroisses manquent de bénévoles.

Les autres domaines où s'exerce le bénévolat au sein de l'Église catholique n'ont pas été repris dans cette étude.