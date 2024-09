Les gymnastes féminines belges décrochent trois titres

Silke Macharis et Maysae Bouhouch ont été sacrées à deux reprises sur la même journée. Elles ont d'abord remporté l'épreuve du combiné par paires féminines. Avec 28,650 points, elles ont devancé la paire ukrainienne Ruzanna Vecheruk/Anhelina Cheniavska (27,890 points) et la paire israélienne Maya Velner/Rony Cohen (27,740 points).

Macharis et Bouhouch ont remis le couvert quelques heures plus tard en s'adjugeant l'exercice dynamique avec 27,570 points. Velner et Cohen ont cette fois pris l'argent avec 27,460 points. Les Américaines Ariana Katsov et Moreah Arthur (27,360 points) ont complété le podium.