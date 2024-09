Les premiers bulletins du duel Harris-Trump s'apprêtent à être envoyés

L'un des États les plus disputés du duel entre Kamala Harris et Donald Trump prévoit de lancer vendredi après-midi ses opérations de vote par correspondance.

Donald Trump a remporté l'État sur le fil face à Joe Biden en 2020. Mais Kamala Harris compte sur les Afro-Américains et les jeunes, deux électorats remotivés par sa candidature, pour l'emporter face au milliardaire républicain.

La Caroline du Nord va envoyer plus de 100.000 bulletins de vote à ceux qui ne souhaitent pas se déplacer pour l'élection du 5 novembre. Cet État fait partie des six ou sept qui pourraient déterminer le vainqueur de la présidentielle.

Pas moins de 370 millions de dollars (plus de 333 millions d'euros) seront dépensés du côté de Kamala Harris en publicités entre le 2 septembre et l'élection du 5 novembre.

Sa rivale s'est rendue jeudi en Pennsylvanie, son camp de base, pour préparer la confrontation avec son adversaire. La vice-présidente, qui n'a accordé qu'une seule interview depuis qu'elle s'est lancée dans la course, donnera également un entretien à une radio hispanophone en milieu de journée.

L'ex-président républicain laboure le terrain avant son débat face à Kamala Harris, le 10 septembre. Le septuagénaire s'exprimera à 12h00 (18h00 heure belge) lors d'une conférence de presse à New York, puis partira en Caroline du Nord pour parler devant un syndicat de policiers. Samedi, il participera à un meeting de campagne dans le Wisconsin, un autre État très disputé de ce scrutin au suffrage universel indirect.

L'équipe de campagne de Donald Trump avait pour sa part fait état mercredi de 130 millions de dollars (plus de 117 millions d'euros) levés en août, et d'un trésor de guerre de 295 millions de dollars (plus de 265 millions) immédiatement disponibles.