Liège Expo est inauguré et sera exploité par le WEX

Liège Expo remplace l'ancien site des Halles des Foires de Coronmeuse, détruit en 2021. Les travaux, qui ont débuté en 2017, ont coûté près de 53 millions d'euros, dont 30 millions d'euros ont été financés par le Fonds européen de développement régional (FEDER) et la Région wallonne.

Au total, cinq halles ont été construites sur un espace de 16.500 mètres carrés. Liège Expo peut accueillir jusqu'à 10.000 personnes. Des événements locaux, régionaux et internationaux y seront organisés. "Nous allons organiser des conférences, des salons, des rencontres, des événements d'entreprise, des concerts, du loisir, de l'artistique et du sportif. Tout est ouvert au vu de la disposition des infrastructures. Les halles se prêtent à énormément d'activités", explique Gabriel Catania, administrateur délégué du WEX, le futur gestionnaire du nouveau complexe événementiel liégeois.

Les gestionnaires du Wex à Marche-en-Famenne ont été choisis pour reprendre l'exploitation de Liège Expo. "Les halles de Liège sont complémentaires par leur configuration qui est orientée grand public, par rapport à celles de Marche-en-Famenne qui sont orientées gros salons professionnels. Ici on va pouvoir organiser des choses qui sont plus difficiles à réaliser à Marche. Nous allons exploiter au maximum les synergies à notre niveau et au niveau de nos partenaires, pour accueillir un maximum de gens, ici, à Liège", fait savoir l'administrateur délégué du WEX. Leur contrat devrait débuter à partir du 1er janvier 2025. D'ici là, c'est l'Intercommunale de Gestion Immobilière Liégeoise (I.G.I.L.) qui va gérer les événements organisés.

Le premier événement sera le Jumping de Liège qui aura lieu ces 4, 5, 6 octobre.