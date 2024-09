Notre-Dame retrouve huit cloches à trois mois de sa réouverture

Ed JONES

De "Gabriel", et ses plus de quatre tonnes, à la plus petite "Jean-Marie", baptisée en hommage au cardinal Lustiger: Notre-Dame de Paris accueille jeudi le retour des huit cloches de son beffroi nord, à moins de trois mois de la réouverture de la cathédrale.

"Ces cloches, c'est la voix de la cathédrale, celles qui sonnent tous les jours", s'est réjoui Philippe Jost, président de l’établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris, maître d’ouvrage du chantier de restauration, à leur arrivée par camion à 11h.