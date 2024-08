"Nous attendons simplement de mourir", disent des déplacés du Tigré

Comme lui, plus d'un million de personnes ont été chassées de leurs foyers durant la guerre du Tigré, qui a opposé de novembre 2020 à novembre 2022 les autorités fédérales aux rebelles tigréens. Et si les armes se sont aujourd'hui tues, tous vivent toujours dans l'incertitude.

"En restant ici, nous attendons simplement de mourir", glisse Wolde, qui vit avec sa femme et plusieurs de ses enfants.

Les déplacés à l'intérieur du Tigré vivent une existence précaire dans des camps de fortune ou des écoles reconverties à travers la région, théâtre de l'une des guerres les plus meurtrières depuis le début du siècle.

Environ 600.000 personnes, selon une estimation de l'Union africaine, ont été tuées durant le conflit, et quelque 3 millions se sont retrouvées sans abri.

Selon le bureau de coordination humanitaire de l'ONU (Ocha), plus d'un million n'ont toujours pas pu rentrer chez elles.

Leur situation devient de plus en plus désespérée à mesure que les organisations humanitaires réduisent leurs opérations et que l'aide essentielle est plus difficile à obtenir, soulignent les travailleurs humanitaires.