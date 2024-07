Nouvelle campagne de la sécurité routière avant le chassé-croisé de l'été

ROMAIN PERROCHEAU

"La route nous rend plus libres, à nous de la rendre plus sûre": avant le traditionnel chassé-croisé des vacanciers de juillet et d'août, la Sécurité routière lance ce jeudi une nouvelle campagne de sensibilisation estivale, période où la mortalité routière est plus importante.

"C'est toujours une période forcément sensible parce qu'il y a beaucoup de circulation, parfois beaucoup de bouchons et parfois malheureusement aussi beaucoup d'impatience", déclare à l'AFP la déléguée interministérielle à la Sécurité routière, Florence Guillaume, rappelant que ces deux mois concentrent "un cinquième de la mortalité annuelle".