Ostende, Anvers et Courtrai trébuchent de concert, première défaite pour Limburg United

La septième journée de BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket, a amené son lot de surprises ce dimanche. Le leader Limburg a subi une première (et sèche) défaite à Louvain (85-68). De son côté, Courtrai a encaissé un second revers en 48 heures, face au Brussels cette fois (79-80). Dans le bas du classement, Alost a créé une autre surprise en venant à bout d'Ostende (90-82). Mons a fait trébucher Anvers (79-73) tandis que Malines s'est imposé face à Charleroi (77-72). Aux Pays-Bas, Leeuwarden est allé l'emporter sans discussion à Zwolle (70-91) tandis que Den Helder s'est imposé à Feyenoord (73-79) et Leiden à Nimègue (71-76).

Au classement provisoire, Limburg (5 victoires-1 défaite mais un match de moins) conserve la tête devant un trio composé d'Ostende, du Brussels et de Courtrai (5v-2d). Viennent ensuite Louvain et Zwolle (4v-2d et un match de moins). Derrière suivent Mons et Leiden (4v-3d) puis Malines et Charleroi (3v-3d). Anvers et Alost (2v-4d) occupent les 13e et 14e places.

A Louvain, Limburg United n'a pas fait honneur à sa première place. Cueillis à froid (18-7 après 10 minutes) les Limbourgeois comptaient déjà 17 points de retard au repos (48-31) avant de faire jeu égal en seconde période. Roby Rogiers (15 points-8 rebonds) et Wen Mukubu (15 pts, 5rbds, 2 passes) ont été les bourreaux des leaders, invaincus jusque-là.