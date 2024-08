Somalie: au moins 32 morts dans l'attentat des shebab à Mogadiscio

Hassan Ali ELMI

Au moins 32 personnes ont été tuées et de nombreuses autres blessées dans un attentat suicide du groupe extrémiste shebab suivi de tirs d'armes à feu, vendredi soir sur une plage fréquentée de la capitale somalienne Mogadiscio, selon un nouveau bilan des autorités samedi.

"Plus de 32 civils ont été tués dans cet attentat, et environ 63 autres ont été blessés, dont certains grièvement", a déclaré le porte-parole de la police Abdifatah Adan Hassan à la presse. Il s'agit de l'un des attentats les plus meurtriers de ces derniers mois.