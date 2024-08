Tradition respectée à Malmedy: on a cassé les œufs pour l'omelette géante

La tradition a été respectée ce jeudi 15 août sur la place de Rome à Malmedy. Des milliers d'œufs ont une fois de plus été cassés pour préparer l'omelette géante de Malmedy.

Parmi les nouveaux Chevaliers intronisés par le Grand Maître Jean-Pierre Gilles et la présidente Bénédicte Mathy, on compte Vanessa Maes, la directrice de Spa Grand Prix, Philippe Boury, l'ancien bourgmestre de Theux, Lionel Delbart représentant la Brasserie du Val-Dieu, ainsi que l'Harmonie L'Écho des Charmilles.

La cérémonie a été ponctuée par les détonations des Artilleurs de Thy-le-Château Saint-Pierre et Saint-Paul, présents pour la première fois à Malmedy. Puis les premiers 6.000 œufs d'Aubel ont été cassés et mélangés aux lardons, à l'huile et à la ciboulette dans une poêle géante de 4 mètres de diamètre. Le reste sera cuit en fonction de la demande du public.

Introduite à Malmedy en 1995, l'idée de l'omelette géante trouve ses origines à Bessières, en France. Les festivités du 15 août à Malmedy s'achèveront ce vendredi.