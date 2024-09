Trois militaires ukrainiens gravement brûlés accueillis à l'hôpital militaire

Cette mission s'inscrit dans le cadre du mécanisme de protection civile de l'Union européenne. Les militaires ont été rapatriés par B-Fast et le transport de ces patients par avion a été assuré par la Norvège, ajoute la Défense.

Dans le cadre de l'appui à l'Ukraine, la Belgique met à disposition des unités de soins pour accueillir, lorsque le besoin s'en fait sentir, des Ukrainiens blessés. "Alors que cette semaine, nous commémorons les 80 ans de la libération de la Belgique par les Alliés, un pays du continent européen démocratique se bat en ce moment pour empêcher un régime liberticide et autoritaire d'imposer ses vues. Depuis le début de ce conflit, la Belgique et la Défense soutiennent les Ukrainiens. Nous poursuivrons cet effort de solidarité démocratique", commente la ministre démissionnaire de la Défense Ludivine Dedonder, citée dans le communiqué.

Sa collègue des Affaires étrangères Hadja Lahbib a de son côté tenu "à remercier les équipes de B-Fast qui ont coordonné l'opération de transfert, et le personnel de l'hôpital qui met son expertise mondialement reconnue au service de ces soldats." "Chaque jour, les Ukrainiens luttent sans relâche pour défendre leur pays face à l'agression du Kremlin. La Belgique est à leurs côtés pour tracer leur avenir européen depuis maintenant plus de deux ans. Notre soutien est économique, militaire et humanitaire", ajoute-t-elle.