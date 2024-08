Un léger tremblement de terre secoue Los Angeles

Selon les pompiers, aucun blessé ni dégât majeur n'a été signalé. Les autorités parlent cependant d'un signal d'alarme faisant prendre conscience aux habitants de la nécessité de se préparer en vue de séismes plus importants.

La Californie est régulièrement secouée par des tremblements de terre. Son importante activité sismique est due à la faille de San Andreas, qui traverse l'État le plus peuplé des États-Unis sur un axe nord-sud. La région vit dans la hantise du "Big One", un méga-séisme dévastateur qui risquerait de provoquer le chaos à Los Angeles et le long de la côte.