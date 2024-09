Un nouveau salon pour mettre la laine et ses enjeux en lumière fin septembre

Un nouveau salon s'ajoute à l'agenda: le "Made in wool", qui comme son nom l'indique mettra la laine au centre de l'attention. De 10 à 18h, le 29 septembre au parc à mitrailles de Court-Saint-Etienne, une cinquantaine d'exposants montreront aux visiteurs tout ce que l'on peut faire avec la laine locale.

Il sera également possible d'assister à des démonstrations de tonte, filage, tissage... et de participer à des ateliers pratiques.

A l'heure actuelle, "la majeure partie de la laine des moutons qui paissent autour de nous est envoyée en Asie telle quelle", déplorent les organisatrices de l'événement. "Le prix d'achat aux éleveurs est loin de couvrir les simples frais de tonte" et "nous rachetons notre laine, mélangée à du synthétique, dans des produits bas de gamme de grandes enseignes". Ce processus exclut toute plus-value belge et a un "coût environnemental et humain très élevé", relèvent-elles.