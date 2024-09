Amaury Cordeel échappe à un grave accident au départ à Bakou et termine douzième

La victoire sur le circuit urbain de Bakou est revenue à Richard Verschoor (Trident). Le Néerlandais s'est imposé devant le Français Victor Martins (Art Grand Prix) et l'Italien Andrea Kimi Antonelli (Prema Racing), qui prendra la place de Lewis Hamilton chez Mercedes en Formule 1 la saison prochaine.

L'Anversois de 22 ans a échappé à un grave accident au départ, qui a impliqué l'Indien Kush Maini (Invicta Racing), le Britannique Oliver Goethe (MP Motorsport) et l'Espagnol Pepe Marti (Campos Racing). Maini est resté immobile sur la grille de départ, rendant l'accident inévitable pour Goethe et Marti.

Le Brésilien Gabriel Bortoleto (Invicta Racing) a terminé quatrième et prend la tête du classement général avec 169,5 points au détriment du Français Isack Hadjar (Campos Racing) et ses 165 points, qui a fini quatorzième de la course. Cordeel, quant à lui, est 18e avec 29 points.

Le championnat du monde de Formule 2 se poursuivra le 29 novembre avec l'avant-dernière manche sur le circuit de Lusail au Qatar.