Branch et Al-Attiyah sacrés champions du monde au Maroc

Le Botswanais Ross Branch (Hero), en motos, et le Qatari Nasser Al-Attiyah (Dacia), en autos, ont été sacrés champions du monde de rallye-raid vendredi. Branch n'a eu besoin que d'une sixième place lors du rallye du Maroc pour s'offrir un premier titre mondial. Al-Attiyah a été couronné avec la manière puisqu'il a remporté le rallye et validé un troisième sacre de rang.

Tosha Schareina (Honda) a remporté la dernière étape en motos. L'Espagnol n'était plus en lice pour la victoire finale après une pénalité reçue vendredi. Il s'est adjugé la 5e étape tandis que l'Australien Daniel Sanders (KTM) a contrôlé la course et a remporté la victoire au Maroc. Schareina a fini à la 2e place, devant l'Argentin Luciano Benavides (Husqvarna). Sixième de cette épreuve, Branch devient le tout premier Africain sacré champion du monde. Il offre aussi un premier titre à son écurie Hero. Le Français Adrien Van Beveren (Honda) et Schareina terminent respectivement deuxième et troisième du championnat.

Chez les autos, Al-Attiyah s'est imposé pour la septième fois de sa carrière sur le rallye du Maroc. La dernière étape a été gagnée par le Français Sébastien Loeb et son copilote belge Fabian Lurquin (Dacia). Loeb se classe deuxième du rallye du Maroc, au détriment de Guillaume de Mévius, qui a reculé d'une place mais peut être satisfait de ses débuts avec sa MINI.

La première manche de la saison 2025 sera le Dakar, en janvier prochain.