Charles Leclerc s'impose, Max Verstappen 3e devant Lando Norris victime d'une pénalité

Charles Leclerc (Ferrari) a remporté le Grand Prix des États-Unis, 19e des 24 manches du championnat du monde de Formule 1 dimanche sur le Circuit des Amériques. L'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) et le Néerlandais et triple champion du monde Max Verstappen (Red Bull) complètent le top 3 de la course à Austin alors que le Britannique Lando Norris (McLaren), victime d'une pénalité dans le dernier tour, termine au pied du podium.

Dès l'entame de la course, Verstappen a tenté de doubler Norris dans le premier virage mais cette tentative a profité à Charles Leclerc qui a pris la tête de la course. Après deux tours seulement, la voiture de sécurité était sur le circuit après la sortie de piste du Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) au tour N.19, contraint à l'abandon dans la foulée.

Profitant de la bataille entre Verstappen et Norris, le Monégasque a décroché la huitième victoire de sa carrière et la troisième de la saison après Monaco et Monza.

Dans la suite de la course, Leclerc a contrôlé le tempo à l'avant en conservant une belle avance de plus de cinq secondes sur Sainz, tout en gérant ses arrêts aux stands et ses pneumatiques.

A dix tours de la fin du Grand Prix, Verstappen, leader au classement du championnat, voyait Norris se rapprocher de plus en plus dans ses rétroviseurs. Le Néerlandais, qui a averti son ingénieur de course qu'il avait des difficultés avec ses pneus, tentait tant bien que mal de maintenir à distance, malgré le DRS, son grand rival britannique de la saison.

Norris, qui avait réussi son coup à trois tours de l'arrivée, a finalement terminé derrière Verstappen au classement de la course après avoir été victime d'une pénalité pour avoir dépassé son adversaire hors des limites de piste.