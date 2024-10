Dries Vanthoor et Charles Weerts vice-champions 2024 du GT World Challenge Sprint

Le championnat Sprint Cup de la série GT World Challenge Europe a connu son dénouement ce week-end sur le circuit de Barcelone, en Espagne. En lutte pour le titre, les Belges Dries Vanthoor et Charles Weerts ont été battus par l'Allemand Maro Engel et l'Autrichien Lucas Auer, et terminent vice-champions.

Le duo pilotant la BMW M4 GT3 N.32 du Team WRT a été devancé à chaque fois par celui de la Mercedes-AMG GT3 N.48 du Mann-Filter Team Winward, de quoi permettre à Engel et Auer d'être sacrés. Team WRT avait fait appel du résultat de la course 1 qui s'était essentiellement disputée sous régime de voiture de sécurité. Toutefois, même si la course devait être annulée, Engel et Auer seraient déclarés champions.

L'équipe wavrienne Boutsen VDS avait remporté sa première victoire au classement général à l'issue de la course 1 grâce au Français Jules Gounon et à l'Allemand Maxi Götz. Boutsen VDS s'est également imposée dans la catégorie Silver Cup avec le duo français Aurélien Panis-César Gazeau tandis que Matisse Lismont a pris la 3e place en Gold Cup sur l'Aston Martin Vantage N.21 du team gembloutois Comtoyou Racing.