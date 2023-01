Fin de série pour Boston, battu par Orlando en NBA

(Belga) Orlando a mis fin à la série de neuf victoires consécutives de Boston en s'imposant 113-98, mardi, dans le championnat nord-américain de basket. Le Magic se confirme au passage la bête noire des Celtics cette saison.

Le Magic s'est appuyé sur Paolo Banchero, le N.1 de la dernière draft, auteur de 23 points, et Wendell Carter Jr. (21 points, 11 rebonds) pour s'offrir un troisième succès cette saison face aux Celtics. L'autre bonne nouvelle de la soirée pour Orlando a été le retour à la compétition de Jonathan Isaac, qui n'avait plus foulé un parquet NBA depuis août 2020 en raison d'une rupture des ligaments croisés et d'une rechute. En dix minutes de jeu, Isaac a marqué 10 points, pris trois rebonds et effectué deux interceptions. Du côté de Boston, privé de Marcus Smart et Robert Williams, blessés, les 26 points inscrits tant par Jayson Tatum que par Jaylen Brown n'ont pas suffi. Les Celtics restent en tête de la conférence Est avec 35 victoires pour 13 défaites. Orlando (18 victoires, 29 défaites) est 13e. Troisième de cette conférence, Milwaukee (30 victoires, 17 défaites) n'a pas fait dans le détail pour le retour après des blessures de Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton: victoire 130-150 à Detroit. Le premier a mis 29 points et pris 12 rebonds en 26:32. Le second a ajouté 8 points en 15:18. Detroit reste bon dernier avec 12 victoires et 37 défaites. A l'Ouest, l'affiche de la soirée a vu Sacramento, troisième (27 victoires, 19 défaites), dominer 133-100 Memphis, deuxième (31 victoires, 16 défaites). Six joueurs des Kings ont inscrit au moins 13 points, avec Trey Lyles (24 points) en chef de file. Les Grizzlies subissent un troisième revers consécutif.