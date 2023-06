Helena Wyckaert et Bram Coene n'ont pas franchi le premier tour du double mixte du tournoi de padel des Jeux Européens, jeudi à Cracovie en Pologne. Ils ont été battus par les Français Lucile Pothier et Thomas Leygue en deux manches 6-3 et 7-6 après 1h13 de jeu.