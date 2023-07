JO de Paris: Estanguet prévoit une dernière année "décisive" mais "difficile"

"On sait que la dernière année sera décisive, elle ne sera pas simple", "une année de folie, une année difficile", a indiqué Tony Estanguet au cours d'une conférence de presse mardi, à quasiment un an des JO (26 juillet-11 août). "Mais, il faut aussi qu'on soit serein", a-t-il ajouté.

S'agissant des partenariats, alors que le groupe LVMH est attendu depuis des mois comme l'un des sponsors permettant de boucler le tour de table, Tony Estanguet a évoqué des "discussions très constructives", assurant ne pas être "inquiet". Au total, un milliard d'euros a été engrangé sur un objectif 1,24 milliard d'euros. L'objectif est "de sécuriser 92% d'ici la fin de l'année".

Sur les chantiers, "les délais sont respectés", comme l'affirme aussi la Solideo (Société de livraison des ouvrages olympiques) chargée de la construction des ouvrages olympiques.

"On est dans les temps de passage, on n'a reculé sur rien", a-t-il assuré. "On n'a pas l'impression d'avoir été épargnés, il s'est passé beaucoup de choses en France et dans le monde qui ne nous ont pas facilité la tâche", a-t-il dit. Manière de couper court aux critiques, il a expliqué: "Le bilan sera fait le 9 septembre 2024" après la clôture des Jeux paralympiques.