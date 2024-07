La Fédération internationale ne modifie pas le barème des points

La réunion était présidée par Stefano Domenicali, le président de la Formule 1, et Nikolas Tombazis, le directeur des monoplaces pour la FIA. Une proposition visait à étendre l'attribution des points au-delà de la douzième place. La commission a décidé "à l'unanimité de na pas modifier" le barème actuel.

Actuellement, le vainqueur du Grand Prix engrange 25 points, le deuxième 18 et le troisième 15. Les pilotes classés entre la quatrième et la dixième place prennent 12, 10, 8, 6, 4, 2 et 1 point.