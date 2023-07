L'Australie renonce à organiser les Jeux du Commonwealth en 2026 en raison des coûts

L'Etat australien de Victoria s'est retiré de l'organisation des Jeux du Commonwealth en 2026. Le gouvernement local trouve l'événement trop cher. "Je ne vais pas retirer de l'argent aux hôpitaux et aux écoles pour financer un événement qui coûte trois plus que ce qui avait été estimé et budgétisé l'année dernière", a expliqué le Premier ministre de l'Etat Dan Andrews dans une conférence de presse.