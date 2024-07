Lucas Coenen troisième du Grand Prix de Tchéquie, remporté Kay de Wolf en MX2

Lucas Coenen (Husqvarna) s'est classé troisième du Grand Prix de Tchéquie en MX2, 13e des 20 manches du championnat du monde de motocross, dimanche à Loket. Le Néerlandais Kay de Wolf s'est imposé grâce à sa victoire dans la course 2.

Vainqueur de la première course, Coenen a pris la 4e place de la seconde course, remportée par De Wolf. Un résultat qui le prive de la victoire finale qui revient au Néerlandais grâce à sa troisième place dans la course 1. L'Allemand Simon Laengenfelder (GasGas), deux fois deuxième, prend la deuxième place devant Coenen.

Liam Everts (KTM) termine le Grand Prix à la 4e après une 5e et une 3e place dans les deux courses. Sacha Coenen, 28e et 9e, se classe 15e et Nicolas Vennekens (GasGas), deux fois 22e, finit 23e.