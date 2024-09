Toutes les écuries sont restées sous le plafond budgétaire en 2023

Honda, fournisseur moteur de l'écurie Red Bull, et Alpine ont commis des erreurs administratives mais la FIA a déclaré qu'elle gérait ces dossiers avec un arrangement "compte tenu de la nature de l'infraction, de la complexité des nouveaux règlements financiers et des défis liés à leur mise en œuvre". Aston Martin a écopé d'une amende 450.000 dollars pour une erreur administrative et Williams une amende de 25.000 dollars.

Les écuries ne pouvaient pas dépenser plus de 139 millions de dollars en 2023. Le plafond budgétaire avait été instauré en 2021 pour accroître l'engouement et assurer la croissance financière de la Formule 1. En 2022, Red Bull avait écopé d'une amende de 7 millons de dollars pour avoir dépassé le plafond en 2021, année du premier des trois titres de champion du monde consécutifs du Néerlandais Max Verstappen.