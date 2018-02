Le plan de transformation de Carrefour Belgique affectera jusqu'à 1233 travailleurs

La mesure concerne 1.053 personnes dans les hypermarchés et 180 au siège central. Les hypermarchés de Belle Île à Liège et de Genk (Limbourg) devraient fermer, indique le Setca. À l'annonce de la nouvelle, le syndicat évoquait une "direction insolente" et un "carnage social" auprès de notre journaliste Nathanaël Pauly, devant le siège social du groupe.

Quelques jours après la France, le géant de la distribution Carrefour a annoncé la mise en place de son plan de transformation en Belgique. Les économies envisagées affecteront, au maximum, 1.233 travailleurs a informé Carrefour Belgique, qui tenait un conseil d'entreprise extraordinaire jeudi après-midi à Evere, en région bruxelloise.





LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE LA DIRECTION EN INTÉGRALITÉ



Pour répondre aux nouveaux défis de la distribution, Carrefour Belgique prévoit un plan de transformation indispensable pour investir dans son développement en Belgique.

- Le plan de sauvetage initié en 2010 et la stratégie de reconstruction de Carrefour Belgique ont porté leurs fruits. Depuis, le secteur de la distribution fait face à de nouveaux défis.

- Un plan de transformation est indispensable pour réduire les coûts et investir fortement dans les secteurs d’avenir, créateurs de valeur tels l’omnicanalité, le digital, les services, le bio, le frais et les marques propres Carrefour.

- Ce plan pourrait avoir des conséquences sur l’emploi au niveau des hypermarchés et du siège.

Carrefour Belgique présente aujourd’hui sa nouvelle dynamique commerciale et son intention de transformer ses activités afin de poursuivre son développement.

Un plan de sauvetage initié en 2010 a permis à Carrefour Belgique de mettre en œuvre une restructuration et le développement d’une stratégie de reconstruction. Sur une période de 8 ans, 209 magasins ont été ouverts et 396 autres ont été remodelés, la satisfaction clients s’est fortement améliorée ainsi que les résultats. Carrefour Belgique développe aujourd’hui un parc de 785 magasins.

Toutefois, le secteur fait face à de nombreux nouveaux défis et à des changements profonds. La concurrence se diversifie et s’intensifie, les consommateurs belges modifient leur comportement d’achat en se tournant davantage vers les sites de commerce en ligne - principalement étrangers. En 2017, les Belges ont également moins consommé. Tous ces éléments réunis conduisent Carrefour Belgique à renforcer sa dynamique commerciale et à devoir réduire ses coûts pour pouvoir réinvestir dans les secteurs d’avenir.

Aussi en 2018, Carrefour Belgique souhaite mettre en place un plan de transformation pour devenir plus agile, plus simple et pour développer la complémentarité de ses magasins (omnicanalité). Elle entend travailler activement sur son offre de services, sur le développement digital, sur les produits frais et bio ainsi que sur les marques propres Carrefour, tout en développant son ancrage belge avec des producteurs et acteurs locaux.

Carrefour souhaite également renforcer les compétences de ses collaborateurs et partenaires-franchisés, en investissant dans la formation des équipes, notamment par la création d’une Digital Academy.

Ainsi en 2018, Carrefour Belgique ouvrira plus de 30 nouveaux Supermarchés Market et magasins de proximité Express ainsi que 70 nouveaux points de retraits e-commerce et investira dans sa compétitivité prix et sa logistique.

Pour pouvoir investir, Carrefour Belgique doit également envisager des mesures visant à réduire ses dépenses ainsi que ses frais de fonctionnement et à augmenter son efficacité. Ces mesures pourraient avoir des conséquences potentielles sur l’emploi dans les Hypermarchés et au Siège.

Les 443 Supermarchés Market et les 296 magasins de proximité Express ne sont pas concernés par ces mesures.

Carnage social, direction insolente, le @SETCa_FGTB se dit choqué par l’annonce de #Carrefour 1233 emplois menaces par le plan de transformation @rtlinfo pic.twitter.com/Af0TIgIaXP — Nathanaël Pauly (@NathPauly) 25 janvier 2018



Ce que Carrefour Belgique envisage concrètement pour ses hypermarchés:

- revoir l’efficacité et l’organisation du travail dans ses 44 Hypermarchés intégrés.

- exploiter 3 Hypermarchés (Westerlo, Brugge Sint-Kruis et Haine-Saint-Pierre) sous format et conditions Supermarchés intégrés.

- exploiter l’Hypermarché de Turnhout sous le format Hypermarché avec une plus petite surface.

- fermer deux Hypermarchés déficitaires : Genk et Belle-Ile à Angleur.

Elle prévoit aussi un élargissement des heures d’ouverture pour mieux répondre aux attentes des consommateurs.

Au niveau du Siège, Carrefour Belgique prévoit de simplifier, digitaliser les tâches et améliorer la productivité des activités centrales, et de revoir les investissements.

La mise en place de toutes ces mesures envisagées pourrait affecter au maximum 1.233 personnes dont 1053 au sein des Hypermarchés et 180 au sein du Siège de Carrefour Belgique.

La direction de Carrefour Belgique est pleinement consciente de l’émotion que cette annonce engendre. Ces mesures envisagées sont indispensables pour assurer la poursuite du développement de Carrefour en Belgique. Elles s’inscrivent dans une stratégie de transformation profonde et ambitieuse de l’entreprise.

La Direction de Carrefour Belgique affirme sa ferme volonté de limiter autant que possible les conséquences sociales en envisageant toutes les mesures alternatives ou d’accompagnement, en concertation avec les partenaires sociaux.

La Direction de Carrefour Belgique a lancé dès aujourd’hui la procédure d’information et de consultation avec les partenaires sociaux, dans le respect mutuel de chacun, avec une intention permanente de dialogue.

Pour Carrefour, l’omnicanalité permet de proposer aux consommateurs une expérience d’achat unique autour de ses 3 enseignes (Express, Market et Hypermarché) et de ses sites et services de e-commerce.

Solidarité avec les travailleurs de #Carrefour ! Après les travailleurs de Caterpillar, Axa, et ING, nous sommes face à la crainte de voir de nouvelles victimes du cynisme des licenciements boursiers si fructueux pour les dividendes des actionnaires ! Il faut les interdire #STOP https://t.co/jFE9mUIzOI — Laurette Onkelinx (@LOnkelinx) 25 janvier 2018



Carrefour Belgique emploie actuellement 11.500 hommes et femmes

Avec 45 Hypermarchés Carrefour, 443 Supermarchés Market, 296 magasins de proximité Express et 179 points de retrait Drive, Carrefour Belgique est le premier et le seul distributeur à accompagner le client à chaque moment de sa vie et de sa consommation.

Grâce à son ancrage local, dans pratiquement chaque commune, et avec une offre unique de 11.000 produits locaux et de plus de 2.200 produits "Bio & Forme" Carrefour Belgique est le partenaire de la vie quotidienne. C’est ainsi que 650.000 clients par jour, soit environ 80% des foyers en Belgique par an font leurs courses chez Carrefour.

Carrefour Belgique fait partie du Groupe Carrefour, premier distributeur alimentaire mondial, qui emploie plus de 380 000 collaborateurs. Présent dans plus de 30 pays avec plus de 12.000 magasins, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires sous enseignes de 103,7 milliards d’euros en 2016.