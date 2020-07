Une pièce de 2,5 euros pour commémorer le 100e anniversaire des JO d'Anvers

(Belga) La Monnaie royale de Belgique a présenté jeudi une nouvelle pièce de 2,5 euros, frappée pour commémorer le centième anniversaire des Jeux Olympiques d'Anvers.

La pièce, créée en collaboration avec le Comité olympique et interfédéral belge (COIB), a été frappée par la Monnaie royale néerlandaise. Le premier exemplaire a été présenté jeudi à Anvers, indique la Monnaie belge dans un communiqué. En 1920, les Jeux Olympiques avaient pris possession d'Anvers et "furent riches en nouveautés", selon la Monnaie. "L'escrimeur belge Victor Boin est le premier athlète à prêter serment. C'est aussi à Anvers que, pour la toute première fois, est hissé le drapeau olympique aux cinq anneaux, représentant les cinq continents en harmonie." La Belgique avait remporté 14 médailles d'or, 11 d'argent et 11 de bronze. La pièce de 2,5 euros sera tirée à 50.000 exemplaires au maximum. Deux versions sont disponibles: une en relief et une avec un accent de couleur. Le côté face représente un lanceur de disques ainsi que le stade olympique d'Anvers, sur lequel flotte le drapeau belge. (Belga)