Le froid s'est installé, mais pour combien de temps? "On aura de la neige dans la nuit de vendredi à samedi"

Le froid s'est installé chez nous, mais combien de temps? "On a vraiment de l'air polaire qui s'est installé chez nous et dans toute l'Europe", a fait savoir Emilie Dupuis sur le plateau du RTL INFO 19 heures. Notre présentatrice météo illustre ses propos en expliquant qu'à Madrid en Espagne, seulement 7 degrés sont attendus pour ce mercredi.

Chez nous en Belgique, nous sommes deux degrés en-dessous des moyennes de saison. "Ce n'est pas un froid non plus anormal. Ce n'est pas une situation exceptionnelle ", précise notre présentatrice météo. "Mais on est clairement dans cette première offensive hivernale qui va durer jusque lundi prochain. Ensuite, à partir de mardi, on aura beaucoup plus de doux."

Les prévisions météo indiquent depuis quelques jours l'arrivée de la neige. "On aura de la neige dans la nuit de vendredi à samedi. On aura à partir de 500 mètres, de 5 à 10 centimètres de neige sur les hauteurs."

Les sommets ardennais et les Hautes Fagnes sont concernés.

De la neige fondante est également attendue sur le centre du pays. Pour rappel, en 2010 les dix derniers jours de novembre avaient également été très froids. Cette année-là, nous avions eu … un Noël blanc.