Prévisions météo: jusqu'à 19 degrés ce jeudi, voici les prévisions pour la fin de la semaine

Le temps sera doux et ensoleillé avec par moments des voiles de nuages élevés et quelques rares cumulus l'après­-midi en Ardenne, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les températures atteindront 12 degrés en bord de mer, 14 degrés en haute Ardenne et 17 à 19 degrés dans la plupart des autres régions. Le vent sera faible à modéré de nord­-est, le long du littoral parfois assez fort de nord à nord­-est l'après­-midi avec des pointes de 50 km/h.

Ce jeudi soir, le ciel restera ensoleillé avec dissipation des petits cumulus. La nuit prochaine, des bancs de nuages élevés puis moyens envahiront progressivement la Belgique. Le temps restera sec avec des minima de 2 à 8 degrés.

Vendredi, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux. Un peu de pluie ou quelques petites averses pourront se produire par endroits. Les maxima varieront entre 13 degrés en bord de mer et 18 degrés en Gaume. Le vent sera faible à modéré de nord à nord­est, le long du littoral parfois assez fort.

Samedi, la nébulosité sera variable à parfois abondante. Quelques petites averses pourront se produire par endroits mais le temps restera généralement sec. Les maxima varieront entre 9 ou 10 degrés en haute Ardenne et 13 ou 14 degrés dans le centre du pays. Le vent sera modéré de nord à nord-est.

Dimanche, la situation évoluera peu. Le ciel restera assez nuageux avec possibilité de quelques petites averses isolées. Maxima de 10 à 15 degrés avec un vent modéré de nord à nord-est.

Lundi, le temps sera sec avec des éclaircies et des passages nuageux. Les maxima seront compris entre 11 degrés en bord de mer et 16 ou 17 degrés en Campine ainsi qu'en Gaume. Le vent sera faible à généralement modéré de nord à nord-est.

Mardi, la journée débutera sous le soleil. La nébulosité deviendra ensuite plus abondante à partir du nord-ouest, puis quelques pluies pourront se produire en soirée et la nuit suivante. Les maxima varieront entre 13 ou 14 degrés en bord de mer et en haute Ardenne, et 16 ou 17 degrés dans le centre du pays. Le vent sera le plus souvent faible de nord-ouest ou de direction variable. Le long du littoral, il sera généralement modéré d'ouest à nord-ouest.