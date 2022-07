La 12e ManiFiesta, le festival du PTB, aura lieu à Ostende les 17 et 18 septembre

(Belga) La douzième édition de ManiFiesta, la "Fête des Soldidarités" organisé par l'association proche du PTB Médecine pour le Peuple et le magazine "Solidaire", aura lieu les 17 et 18 septembre prochains à Ostende, ont annoncé mercredi les organisateurs, qui attendent quelque 16.000 festivaliers.

"Les 17 et 18 septembre à Ostende, vous découvrirez le monde tel qu'il devrait être. Un monde dans lequel nous nous mobilisons pour les alternatives du futur", a indiqué le directeur de ManiFiesta, Mario Franssen, dans un communiqué. Quelque 1.500 bénévoles travaillent pendant près de trois semaines pour monter ManiFiesta et ses 160 événements et 35 concerts, a ajouté l'organisation. L'affiche déjà connue, avec L'Or du Commun, Stikstof et Magic System, se complète notamment avec les noms de HK, Anita Tijoux, Le Motel, Bab L' Bluz. ManiFiesta accueillera, aux côtés de figures de la gauche telles que l'ancien dirigeant du Parti travailliste britannique Jeremy Corbyn et le présidenn du PTB Raoul Hedebouw, la tenante belge du record de saut en hauteur et de pentathlon, Tia Hellebaut, et le champion d'échecs Daniel Dardha lors d'un tournoi. Tithi Bhattacharya, féministe américaine et organisatrice de la Grève internationale des femmes du 8 mars 2017, et le président du syndicat sud-africain de la métallurgie NUMSA, Irvin Jim, ont également confirmé leur présence, tout comme la maire communiste de Graz, deuxième ville d'Autriche, Elke Kahr. Enfin, plusieurs librairies néerlandophones et francophones se joignent également à ManiFiesta et organisent une grande foire du livre avec les éditeurs EPO et la librairie De Groene Waterman, conclut le communiqué. (Belga)