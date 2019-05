Elections 2019 - Magnette mène la liste PS aux Européennes mais ne siégera pas: son suppléant, Marc Tarabella, se défend

Paul Magnette emmène la liste PS aux Européennes en ayant prévenu l'électorat qu'il cédera son siège à son suppléant, l'eurodéputé Marc Tarabella, qui brigue un troisième mandat pour le compte du S&D, l'alliance progressiste des socialistes et sociaux-démocrates européens. Même si le risque de passer pour un candidat-fantôme pourrait lui desservir dans les urnes, l'ancien ministre-président wallon et actuel bourgmestre de Charleroi, adepte du décumul des mandats et candidat avoué à la succession du président du PS Elio Di Rupo, compte sur sa popularité et son aura européenne acquise lors de la crise du CETA à l'automne 2016 pour enrayer la baisse annoncée de sa liste.

Au micro de nos journalistes Julien Modave et David Muller, l'eurodéputé s'exprime: "J’étais très content que Paul Magnette conduise la liste. Il a boosté notre liste. On sait qu’il a un programme clair au niveau européen donc il était normal qu’il conduise la liste. Et je me suis mis au service de cette liste. On a dit que j’étais dans un fauteuil, c’est vrai mais j’ai fait campagne à fond car l’important est de conserver nos trois sièges", a-t-il indiqué.





"L'Europe est déterminante"



L'eurodéputé est revenu sur l'importance de l'élection européenne, regrettant tout de même que celle-ci soit quelque peu occulté par les élections fédérales et régionales. "L’Europe est déterminante pour 70% des votes que les députés régionaux et fédéraux feront dans la prochaine législature", a-t-il confié.

Depuis près de 14 ans, Marc Tarabella tente de démystifier le travail des députés européens afin de faire comprendre aux citoyens à quel point les enjeux sont importants.

