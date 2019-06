Négociations politiques - LE DIRECT : 5 gouvernements à former, 4 méthodes différentes

Une semaine après les élections fédérales et régionales, tous les niveaux de pouvoir sont toujours concernés par les négociations pour former les gouvernements fédéral, wallon, bruxellois (et aussi de la fédération Wallonie-Bruxelles) et flamand.

06h30 : le programme du jour



En Wallonie : dès 09h00, poursuite des consultations en vue de former des majorités en Wallonie et à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le président du PS Elio Di Rupo et l'ancien ministre-président wallon Paul Magnette rencontreront les syndicats. Hier, ils ont bouclé un premier tour de consultations en recevant le cdH et le PTB, deux partis qui pourraient faire l'appoint pour former une majorité avec le PS et Ecolo. Le cdH, grand habitué des gouvernements, se demande cependant en interne si la sanction qu'ils ont reçue de électeurs ne devrait pas les pousser à choisir une cure d'opposition pour mieux rebondir. A l'inverse, le PTB, qui n'a jamais participé à un pouvoir exécutif, est le grand gagnant de ces élections avec Ecolo.



Hier, le PTB se dit constructif et prêt à des compromis. Le temps est peut-être venu pour ceux qui étaient présentés comme refusant de gouverner de montrer qu'ils peuvent prendre leurs responsabilités au regard du signal fort lancé par les électeurs wallons en faveur d'un virage à gauche après une majorité de centre-droit MR-cdH. Le député et figure de proue du parti Raoul Hedebouw sera l'invité de Bel RTL à 7h50.





A Bruxelles : les chefs de file du PS bruxellois, Laurette Onkelinx et Rudi Vervoort, poursuivront leurs consultations en vue de la formation d'une coalition en Région bruxelloise, en recevant le PTB, à 10h00, et le cdH à 15h00. Le PTB a indiqué lundi qu'il serait représenté par Dirk De Block, un des chefs de file bruxellois de la formation d'extrême gauche; par le vice-président de la formation, David Pestieau, et par la cheffe du futur groupe PTB au parlement bruxellois, Françoise De Smedt. L'après-midi, la tête de liste régionale, et ministre sortante, Céline Fremault, et le président du parti, Maxime Prevot, viendront faire part des attentes du cdH.



Selon Laurette Onkelinx, les différentes formations francophones du parlement bruxellois sont consultées à propos de leurs priorités sur six grands chapitres -dans le désordre-: mobilité, logement, emploi, climat, gouvernance et cohésion sociale. La méthode est la même pour tous. Après l'entretien, chaque formation est invitée à remettre pour vendredi prochain une note reprenant ses priorités sur ces thématiques de manière plus précise. Ce document doit aussi contenir un cadre budgétaire. L'objectif de Laurette Onkelinx et de Rudi Vervoort est d'ensuite rédiger une note de base pour des négociations qui intègre les priorités de ceux qui seront appelés à y prendre part.





Au fédéral : Didier Reynders et Johan Vande Lanotte vont continuer d'avancer dans leur mission d'information. Ils doivent rendre un premier rapport au Roi ce jeudi. Ils consultent dans la discrétion la plus totale les présidents de partis.





En Flandre : le président de la N-VA, Bart De Wever, commence aujourd'hui son 2ème tour de discussion en vue de former un gouvernement flamand. Le Vlaams Belang sera le premier parti reçu. M. De Wever entend consulter du plus grand parti au plus petit. Le parti d'extrême-droite devrait être suivi par le CD&V qui n'a toutefois pas voulu confirmer s'il avait reçu une invitation. La discrétion est de mise. Seul le sp.a a indiqué avoir été invité. Le lieu des rencontres n'a également pas été communiqué. Le formateur flamand n'aurait pas encore posé de questions concrètes aux partis qu'il a reçus. Il attend d'eux qu'ils lui communiquent les points qu'ils veulent inscrire dans un programme de gouvernement. Le PTB est le seul parti à avoir été exclu du second tour.